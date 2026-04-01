Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

WFH ASN Jumat Berpeluang Menjadi Long Weekend

Rabu, 01 April 2026 – 08:08 WIB
Ilustrasi ASN. Foto: HO-Humas Pemprov Sulsel/Antara

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin khawatir kebijakan work from home atau WFH bagi Aparatur Sipil Negara pada Jumat, berubah menjadi akhir pekan yang panjang.

"Pilihan yang tidak ideal karena dikhawatirkan akan berubah menjadi long weekend," ujarnya.

Dia meminta agar kebijakan bekerja dari rumah itu dievaluasi secara berkala demi memastikan kebijakan tersebut mencapai hasil yang ditargetkan pemerintah.

"Kami meminta penerapan WFH yang dilakukan setiap hari Jumat ini agar dilakukan evaluasi secara berkala dan pengawasan secara konsisten oleh kementerian dan lembaga serta pemda," kata Khozin, Selasa (31/3).

Pemerintah telah memutuskan kebijakan WFH dilakukan pada Jumat setiap pekan.

Khozin pun memahami bahwa pemerintah memiliki kewenangan diskresi dalam penentuan WFH sebagai manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan.

"Pastikan, penerapan WFH pada hari Jumat mesti memenuhi target penurunan konsumsi BBM. Di samping itu, produktivitas ASN mesti tetap terjaga dalam memberi pelayanan publik," ujarnya.

Khozin mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan momentum ini untuk secara serius mendesain transportasi umum di daerah lebih baik lagi. Selain itu, penerapan WFH juga menjadi momentum untuk pengendalian polusi udara.

Kebijakan WFH ASN Jumat dikhawatirkan menjadi long weekend. Momentum ini mesti dimanfaatkan untuk kebaikan bersama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Long Weekend  WFH ASN Jumat  ASN  WFH 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp