WhatsApp Berlangganan Mulai Diuji Coba, Ini Fitur dan Prediksi Biayanya

Senin, 27 April 2026 – 05:55 WIB
Uji coba WhatsApp Plus - opsi layanan berlangganan. Foto: ilustrasi/dokumentasi JPNN

jpnn.com, JAKARTA - WhatsApp mulai menguji paket berlangganan opsional bernama WhatsApp Plus dengan sejumlah perbedaan fitur.

WhatsApp menyebutnya layanan premium yang menawarkan sentuhan personalisasi lebih luas, tanpa mengubah fungsi dasar aplikasi.

Uji coba tahap awal digulirkan terbatas di sejumlah negara Eropa. Kehadiran fitur ini pertama kali mencuat lewat pengamatan konsultan media sosial Matt Navarra, sebelum akhirnya dikonfirmasi langsung oleh pihak Meta.

WhatsApp Plus dirancang untuk pengguna yang ingin pengalaman lebih fleksibel dalam mengatur tampilan dan kontrol aplikasi.

Meski berbayar, Meta menegaskan layanan ini tidak akan mengganggu fitur utama.

Pengiriman pesan, panggilan suara dan video, hingga sistem keamanan enkripsi end-to-end tetap gratis bagi seluruh pengguna.

Dengan kata lain, WhatsApp Plus lebih bersifat pelengkap—bukan kebutuhan utama.

Berdasarkan laporan WABetaInfo, daya tarik utama paket ini terletak pada kustomisasi.

