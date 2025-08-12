WhatsApp Hadirkan Sejumlah Fitur Baru untuk Mendukung Bisnis di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - WhatsApp kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung bisnis di Indonesia.

Penegasan itu disampaikan di acara WhatsApp Business Summit yang digelar di Indonesia hari ini, Selasa (12/8).

Dalam acara tahunan yang memasuki edisi ketiga tersebut memamerkan sejumlah fitur baru WhatsApp Business untuk pelaku usaha di Indonesia, salah satunya menghadirkan panggilan layanan pelanggan.

Tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan menciptakan hasil bisnis yang lebih optimal.

Country Director Meta Indonesia Pieter Lydian mengatakan sebanyak 88 persen dari masyarakat Indonesia kini mengirimkan pesan kepada bisnis setiap minggunya.

Hal ini ini menempatkan Indonesia pada posisi terdepan secara global dalam hal komunikasi bisnis melalui pesan.

WhatsApp terus menghadirkan berbagai fitur baru guna membantu bisnis di berbagai skala, sekaligus memberikan pengalaman yang personal dan tepat waktu bagi pelanggan,” ungkap Pieter Lydian dalam keterangannya, Selasa (12/8).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri memberikan apresiasi kepada Meta atas dukungannya melalui WhatsApp yang mampu menjawab tantangan UMKM, khususnya di daerah.