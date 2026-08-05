WhatsApp Memperbarui Fitur di Layanan Chat Grup

jpnn.com, JAKARTA - WhatsApp kembali merombak pengalaman percakapan di grup, lewat tiga pembaruan fitur yang mulai digulirkan secara bertahap.

Fokus utamanya sederhana: membuat diskusi di grup lebih rapi, keputusan lebih cepat diambil, dan percakapan tidak mudah tenggelam.

Perubahan paling terasa hadir pada fitur jajak pendapat atau polling.

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Kini pembuat polling bisa menentukan batas waktu pemungutan suara, sehingga hasil yang diperoleh dianggap lebih objektif, karena tidak terus berubah setelah keputusan dibuat.

WhatsApp juga memberi waktu hingga 15 menit untuk mengedit pertanyaan polling.

Fitur itu berguna ketika ada salah ketik atau penjelasan yang perlu diperjelas, tanpa harus membuat polling baru dari awal.

Satu tambahan lain yang cukup menarik ialah opsi menyembunyikan nama pemberi suara.

Dengan begitu, anggota grup bisa menyampaikan pilihan mereka dengan lebih nyaman, terutama untuk keputusan yang sifatnya sensitif atau berpotensi menimbulkan perdebatan.