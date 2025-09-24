Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

WhatsApp Memperkenalkan Fitur Terjemah Bahasa, Begini Caranya

Rabu, 24 September 2025 – 21:33 WIB
WhatsApp Memperkenalkan Fitur Terjemah Bahasa, Begini Caranya
Pengguna WhatsApp. Foto: ilustrasi/ Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - WhatsApp versi Android dan iOS mendapat pembaruan fitur yang memungkinkan pengguna menerjemahkan pesan ke dalam bahasa pilihan mereka.

Pengguna cukup menekan lama sebuah pesan lalu mengetuk opsi “Translate” untuk menerjemahkannya.

Bahasa yang dipilih bisa diunduh agar dapat digunakan kembali di kemudian hari.

WhatsApp menjelaskan fitur terjemahan berlaku di obrolan pribadi, grup, hingga pesan di Channel.

“Dengan lebih dari 3 miliar pengguna di lebih dari 180 negara, kami selalu berupaya menjaga koneksi antarpengguna, di mana pun mereka berada."

"Namun, kami memahami bahasa terkadang menjadi penghalang. Oleh karena itu, kami menghadirkan fitur terjemahan pesan di WhatsApp agar komunikasi lintas bahasa lebih mudah,” tulis keterangan WhatsApp.

Khusus pengguna Android, tersedia opsi terjemahan otomatis untuk seluruh percakapan, sehingga semua pesan yang masuk akan langsung diterjemahkan ke bahasa yang telah dipilih pengguna.

WhatsApp juga memastikan proses terjemahan berlangsung di perangkat pengguna, sehingga siapa pun tidak bisa melihat isi pesan dan enkripsi tetap terjaga.



