JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

WhatsApp Menutup Fitur Avatar di Semua Perangkat

Selasa, 05 Mei 2026 – 18:40 WIB
Ilustrasi WhatsApp tutup fitur avatar. Foto: Pixabay

jpnn.com, JAKARTA - WhatsApp mulai menutup lembaran untuk salah satu fitur personalisasinya, yaitu avatar, baik di perangkat Android maupun iOS.

Penghentian tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap. Artinya, pengguna akan perlahan kehilangan akses ke fitur tersebut dalam waktu tertentu.

Indikasinya bisa dilihat dari menu avatar di pengaturan aplikasi yang mulai menghilang.

Mengacu laporan WABetaInfo, fitur avatar sebenarnya baru diperkenalkan pada 2022.

Saat itu, WhatsApp menghadirkan karakter animasi yang bisa dipersonalisasi—mulai dari bentuk wajah, gaya rambut, hingga pakaian—untuk digunakan sebagai foto profil maupun stiker di ruang obrolan.

Namun, seiring waktu, fitur tampaknya tak cukup mendapat tempat di kalangan pengguna.

Meski sempat mendapat sejumlah pembaruan, minat terhadap avatar dinilai tak sesuai harapan.

Kini, pengguna yang masih memiliki avatar akan menerima notifikasi bahwa mereka tak lagi bisa mengedit karakter tersebut.

