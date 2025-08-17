Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

WhatsApp Merilis 3 Fitur Baru di Layanan Telepon Grup

Minggu, 17 Agustus 2025 – 06:33 WIB
WhatsApp Merilis 3 Fitur Baru di Layanan Telepon Grup
Ilustrasi fitur baru WhatsApp. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - WhatsApp meluncurkan tiga fitur baru dalam membuat layanan "Telepon Grup" yang memberikan pengalaman lebih seru dan menyenangkan.

Tiga fitur itu terdiri atas perencanaan telepon grup hingga pembaruan tautan telepon.

Fitur perencanaan telepon grup, memungkinkan pengguna menjadwalkan telepon agar semua orang bisa bersiap dan bergabung dalam kegiatan telepon grup.

"Kini, Anda bisa menjadwalkan telepon dan mengundang pengguna atau grup untuk bergabung lebih dulu dengan menekan tombol + di tab Panggilan > 'Jadwalkan telepon'," demikian pernyataan resmi WhatsApp, di Jakarta.

Pengguna yang menjadwalkan telepon nantinya dapat melihat dan mengelola semua telepon yang akan berlangsung di tab "Panggilan", serta daftar anggota dan tautan telepon yang bisa ditambahkan ke kalender pribadi atau dibagikan ke orang lain.

Semua anggota grup yang dijadwalkan ikut dalam panggilan telepon grup ini nantinya mereka menerima notifikasi ketika telepon akan dimulai.

Selanjutnya, fitur baru WhatsApp mengenalkan cara unik mengekspresikan diri bagi pengguna telepon grup dengan memungkinkan pengguna "mengangkat tangan".

Dengan reaksi itu, pengguna bisa mengangkat tangan sebelum berbicara memungkinkan pengguna bisa menarik perhatian pengguna lainnya saat akan memulai percakapan dan tidak menganggu jalannya perbincangan.

WhatsApp meluncurkan tiga fitur baru dalam membuat layanan "Telepon Grup" yang memberikan pengalaman lebih seru dan menyenangkan.

