WhatsApp Merilis Fitur Baru di Chat Grup, Simak Nih

jpnn.com, JAKARTA - WhatsApp kembali memperkuat fungsi obrolan grup dengan meluncurkan serangkaian fitur baru yang dirancang untuk membuat komunikasi makin rapi, ekspresif, dan terorganisir.

Pembaruan menyasar kebutuhan pengguna yang kian sering memanfaatkan grup untuk beragam aktivitas, mulai dari urusan kerja hingga perencanaan acara santai.

“Hari ini kami memperkenalkan fitur baru yang membuat terus terhubung dan mengekspresikan diri di obrolan grup menjadi lebih baik,” ungkap WhatsApp dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (8/1).

Salah satu fitur utama yang diperkenalkan adalah tag anggota. Melalui fitur itu pengguna dapat memberi label peran pada diri mereka sendiri di setiap grup, seperti admin, koordinator, atau peran lain sesuai kebutuhan.

Menariknya, tag bisa disesuaikan untuk tiap grup, sehingga memudahkan anggota lain memahami konteks dan peran masing-masing dalam percakapan.

WhatsApp juga menghadirkan stiker teks, fitur yang memungkinkan pengguna mengubah teks menjadi stiker langsung dari kolom pencarian stiker.

Stiker tersebut dapat disimpan ke dalam paket stiker pribadi tanpa perlu dikirim terlebih dahulu ke ruang obrolan, membuat ekspresi dalam chat menjadi lebih praktis dan personal.

Tak kalah penting, tersedia pula fitur pengingat acara. Pengguna kini bisa membuat pengingat bagi seluruh anggota grup saat merencanakan sebuah acara, baik pertemuan tatap muka maupun panggilan daring.