WhatsApp Perbarui Aplikasi di CarPlay: Lebih Lengkap dan Intuitif

Selasa, 31 Maret 2026 – 19:30 WIB
Apple Carplay di sistem infotainment mobil. Foto: apple

jpnn.com, JAKARTA - Langkah baru tengah diuji WhatsApp untuk memperluas pengalaman pengguna di dalam mobil.

Aplikasi pesan instan itu kini mulai menggelar uji coba aplikasi mandiri yang bisa berjalan langsung di CarPlay.

Dalam fase beta yang sudah tersedia lewat platform TestFlight, WhatsApp menghadirkan tampilan yang lebih lengkap dan intuitif.

Pengguna kini bisa melihat daftar obrolan, informasi kontak, foto profil, hingga riwayat panggilan langsung dari layar kendaraan.

Itu menjadi peningkatan besar, mengingat sebelumnya akses WhatsApp di CarPlay sangat terbatas.

Tak hanya itu, pembaruan juga membawa fitur kontak favorit. Pengguna dapat memilih kontak tertentu dari ponsel, lalu mengaksesnya dengan cepat saat berkendara.

Fitur dirancang untuk memangkas waktu pencarian, terutama ketika ingin melakukan panggilan secara cepat dan praktis.

Meski begitu, untuk urusan mengirim pesan, WhatsApp masih mengandalkan perintah suara.

WhatsApp kini mulai menggelar uji coba aplikasi mandiri yang bisa berjalan langsung di CarPlay.

TAGS   WhatsApp  Apple carPlay  Aplikasi WhatsApp di CarPlay  whatsapp carplay 
