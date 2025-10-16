Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

WhatsApp Punya Fitur Baru, Bisa Ringkas Chat Panjang Jadi Satu Paragraf

Kamis, 16 Oktober 2025 – 07:21 WIB
Ilustrasi fitur baru Ringkasan Pesan di WhatsApp. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - WhatsApp resmi membawa fitur “Message Summaries” alias Ringkasan Pesan ke Indonesia.

Fitur yang didukung Meta AI itu bisa merangkum isi percakapan yang belum kamu baca—tanpa mengorbankan privasi.

“Kami menghadirkan Ringkasan Pesan agar pengguna bisa memahami isi chat dengan cepat tanpa perlu membuka satu per satu,” tulis WhatsApp dalam keterangan resminya, Kamis (16/10).

Fitur tersedia dalam Bahasa Indonesia dan akan diluncurkan secara bertahap ke pengguna di tanah air.

Menariknya, semua proses peringkasan dilakukan langsung di perangkat pengguna, lewat teknologi yang disebut Pemrosesan Pribadi.

Artinya, baik Meta maupun WhatsApp tidak bisa mengakses isi chat atau ringkasannya.

Orang lain di dalam percakapan pun tidak tahu kalau kamu sedang menggunakan bantuan AI untuk merangkum pesan. Jadi, privasi tetap aman.

Beberapa kreator konten yang sudah mencoba fitur ini mengaku sangat terbantu. Misalnya, Theresa Learns, yang sering kewalahan dengan chat grup.

TAGS   WhatsApp  Fitur baru whatsapp  fitur ringkasan pesan whatsapp  Meta 
