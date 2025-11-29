Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

WhatsApp Setop Chatbot AI Pihak Ketiga, Ini Dampak kepada Pengguna

Sabtu, 29 November 2025 – 13:12 WIB
WhatsApp Setop Chatbot AI Pihak Ketiga, Ini Dampak kepada Pengguna - JPNN.COM
Dampak ke pengguna Whatsapp pascapencabutan chatbot AI. Foto: ilustrasi/dokumentasi JPNN

jpnn.com, JAKARTA - WhatsApp bersiap memasuki babak baru. Di tengah derasnya tren penggunaan kecerdasan buatan, mereka justru mengencangkan aturan.

WhatsApp menetapkan mulai 15 Januari 2026, pengguna tak lagi diperbolehkan memakai chatbot non-Meta AI di dalam aplikasi.

Keputusan itu diumumkan WhatsApp lewat pembaruan ketentuan layanan terbaru.

Artinya jelas—ChatGPT, Microsoft Copilot, hingga bot AI pihak ketiga lainnya akan “angkat kaki” dari WhatsApp.

Langkah tersebut sekaligus menegaskan arah WhatsApp yang ingin membangun ekosistem AI mereka sendiri.

Meta memang tengah agresif mendorong penggunaan Meta AI, chatbot internal yang pelan-pelan menggantikan peran bot eksternal.

Sudah Ada yang Pergi Duluan

Sinyal perubahan sebenarnya sudah muncul sejak bulan lalu.

