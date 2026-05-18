WhatsApp Siapkan Fitur Anyar untuk Pengguna iPhone

Senin, 18 Mei 2026 – 09:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi pesan singkat, WhatsApp mengumumkan melakukan uji coba fitur baru yang bisa menghilang setelah dibaca sekali (View-Once disappearing messages) di sistem iOS.

Sebelumnya, fitur tersebut sudah diuji coba pada aplikasi Android bulan lalu.

Menurut informasi dari WABetaInfo yang dikutip GSM Arena pada Minggu (17/5), fitur View-Once disappearing messages ditemukan pada versi beta WhatsApp untuk iOS.

Fitur itu dapat diaktifkan melalui opsi After reading (Setelah dibaca) pada menu Default message timer (Pengatur waktu default) > Message timer (Pengatur waktu pesan).

Pada iOS, fitur ini memungkinkan pengirim mengatur penghitung waktu mundur selama 5 menit, 1 jam, atau 2 jam.

Setelah itu pesan yang dikirim akan otomatis hilang apabila sudah dibaca oleh penerima.

Baca Juga: WhatsApp Menutup Fitur Avatar di Semua Perangkat

Jika pesan tidak juga dibaca, maka pesan akan otomatis hilang setelah 24 jam.

Pada perangkat pengirim, pesan akan otomatis terhapus setelah durasi yang dipilih.