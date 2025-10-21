Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

WhatsApp Tak Lagi Bebas Kirim Pesan Massal, Ini Aturan Barunya!

Selasa, 21 Oktober 2025 – 08:40 WIB
WhatsApp. ilustrasi. Foto: pixabay

jpnn.com, JAKARTA - WhatsApp sedang bersiap menekan laju pesan spam yang kian merajalela di platform mereka.

Aplikasi perpesanan milik Meta itu kini menguji kebijakan baru untuk membatasi jumlah pesan bisa dikirim pengguna kepada kontak yang tak memberikan respons.

Langkah itu jadi bagian dari upaya menjaga WhatsApp tetap nyaman digunakan.

Bayangkan, seseorang mengirim tiga pesan ke nomor baru tanpa dibalas—nah, ketiganya akan tercatat sebagai bagian dari kuota bulanan pengiriman pesan.

Jika si penerima akhirnya membalas, pesan itu otomatis tak lagi dihitung dalam batas kuota.

WhatsApp belum membeberkan angka pasti batas pengiriman yang diuji.

Namun, pengguna atau akun bisnis yang hampir mencapai batas akan mendapat peringatan berupa pop-up.

Tujuannya jelas: agar mereka tak sampai diblokir dari pengiriman pesan.

