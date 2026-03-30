WhatsApp Tambah 6 Fitur Baru, dari Hemat Memori hingga Bantuan AI

jpnn.com, JAKARTA - WhatsApp kembali menghadirkan pembaruan untuk penggunanya. Ada enam fitur hadir berfokus pada kenyamanan, efisiensi, dan pengalaman chatting lebih personal.

Pertama, aplikasi pesan milik Meta itu menambah fitur penyaring file berukuran besar.

Pengguna kini bisa dengan mudah menemukan dan menghapus dokumen atau media yang memakan banyak ruang, tanpa harus menghapus seluruh percakapan.

Baca Juga: WhatsApp Menyiapkan Sistem Terjemahan Otomatis di Dalam Chat

Solusi itu menjawab keluhan klasik soal memori ponsel yang cepat penuh.

Kedua, fitur transfer chat. Kini, proses memindahkan riwayat percakapan—termasuk foto dan video—antar perangkat, bahkan lintas sistem operasi seperti iOS ke Android, jadi lebih praktis.

Ketiga, bagi pengguna iPhone ada kabar baru: satu perangkat kini bisa menampung dua akun WhatsApp sekaligus.

Baca Juga: WhatsApp Mempermudah Orang Tua Memantau Akun Anak

Fitur tersebut sebelumnya hanya tersedia di Android dan kini memudahkan pengguna memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan tanpa perlu dua ponsel.

Keempat, WhatsApp menambahkan saran stiker berbasis emoji. Saat pengguna mengetik emoji tertentu, sistem akan merekomendasikan stiker yang relevan, membuat percakapan terasa lebih hidup.