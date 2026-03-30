Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

WhatsApp Tambah 6 Fitur Baru, dari Hemat Memori hingga Bantuan AI

Senin, 30 Maret 2026 – 06:14 WIB
WhatsApp Tambah 6 Fitur Baru, dari Hemat Memori hingga Bantuan AI - JPNN.COM
Ilustrasi WhatsApp. Foto: Pixabay

jpnn.com, JAKARTA - WhatsApp kembali menghadirkan pembaruan untuk penggunanya. Ada enam fitur hadir berfokus pada kenyamanan, efisiensi, dan pengalaman chatting lebih personal.

Pertama, aplikasi pesan milik Meta itu menambah fitur penyaring file berukuran besar.

Pengguna kini bisa dengan mudah menemukan dan menghapus dokumen atau media yang memakan banyak ruang, tanpa harus menghapus seluruh percakapan.

Baca Juga:

Solusi itu menjawab keluhan klasik soal memori ponsel yang cepat penuh.

Kedua, fitur transfer chat. Kini, proses memindahkan riwayat percakapan—termasuk foto dan video—antar perangkat, bahkan lintas sistem operasi seperti iOS ke Android, jadi lebih praktis.

Ketiga, bagi pengguna iPhone ada kabar baru: satu perangkat kini bisa menampung dua akun WhatsApp sekaligus.

Baca Juga:

Fitur tersebut sebelumnya hanya tersedia di Android dan kini memudahkan pengguna memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan tanpa perlu dua ponsel.

Keempat, WhatsApp menambahkan saran stiker berbasis emoji. Saat pengguna mengetik emoji tertentu, sistem akan merekomendasikan stiker yang relevan, membuat percakapan terasa lebih hidup.

WhatsApp kembali menghadirkan pembaruan untuk penggunanya. Ada enam fitur hadir berfokus pada kenyamanan, efisiensi, dan pengalaman chatting lebih personal.

TAGS   WhatsApp  Fitur baru whatsapp  Meta  daftar fitur baru Whatsapp 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp