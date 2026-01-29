Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

WHB Academy Berdayakan Tenaga Lokal dan Bantu Korban Bencana Sumatra

Sabtu, 31 Januari 2026 – 00:00 WIB
WHB Academy Berdayakan Tenaga Lokal dan Bantu Korban Bencana Sumatra - JPNN.COM
Kaus produksi pelatihan WHB Academy. Foto: Tim WHB Academy

jpnn.com, JAKARTA - Wong Hang Bersaudara (WHB) bersama PT Akarsa Garment Indonesia resmi meluncurkan inisiatif sosial bertajuk WHB Academy.

Peluncuran tersebut kelanjutan dari semangat kampanye sosial #MenjahitHarapanKembali yang telah berjalan sebelumnya.

Program tersebut sebelumnya dirancang sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana di Tanah Air.

Baca Juga:

Namun, kini, WHB Academy bergerak menjadi gerakan nyata dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal yang memadukan nilai kemanusiaan dengan keberlanjutan industri.

Melalui program ini, ratusan tenaga kerja lokal di kawasan industri PT Akarsa Garment Indonesia direkrut untuk bergabung.

Para pekerja tersebut mendapatkan pelatihan keterampilan menjahit intensif atau upskilling.

Baca Juga:

Pelatihan tersebut dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi para peserta menuju level profesional.

Dalam prosesnya, para peserta tidak hanya mempelajari teknik produksi tekstil dan penjahitan modern secara teknis.

Wong Hang Bersaudara (WHB) bersama PT Akarsa Garment Indonesia resmi meluncurkan inisiatif sosial bertajuk WHB Academy.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bencana sumatra  WHB Academy  korban bencana  Wong Hang Bersaudara 
BERITA BENCANA SUMATRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp