Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Whip Pink Ditemukan di Apartemen Lula Lahfah, Kemenkes Beri Imbauan Penting

Minggu, 01 Februari 2026 – 17:47 WIB
Whip Pink Ditemukan di Apartemen Lula Lahfah, Kemenkes Beri Imbauan Penting - JPNN.COM
Polisi menunjukkan kamera pengawas (CCTV) memperlihatkan sejumlah barang bukti di apartemen pemengaruh (influencer) Lula Lahfah, Jakarta, Jumat (30/1/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberi imbauan kepada masyarakat agar tidak menyalahgunakan gas medik gas nitrous oxide (N2O).

Imbauan tersebut disampaikan setelah heboh penemuan tabung pink (whip pink) sebagai barang bukti kasus kematian Lula Lahfah (26).

"Kami berharap memang masyarakat tidak menyalahgunakan gas medik N2O ini di luar fungsinya untuk kesehatan," ungkap Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Kemenkes El Iqbal dilansir Antara baru-baru ini.

Baca Juga:

Menurutnya, gas medik tersebut hanya digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh petugas yang memiliki kompetensi.

El Iqbal menjelaskan, nitrous oxide memiliki fungsi yang beragam, juga dapat digunakan di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pangan, pertanian, hingga otomotif.

"Jadi memang fungsi dari gas nitrous oxide ini cukup beragam," bebernya.

Baca Juga:

Oleh sebab itu, khusus di sektor kesehatan, gas tersebut dikategorikan sebagai gas medis dengan penggunaan yang diatur ketat.

"Kami memiliki aturan bagaimana gas nitrous oxide ini berfungsi sebagai gas medis," sambungnya.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberi imbauan kepada masyarakat agar tidak menyalahgunakan gas medik gas nitrous oxide (N2O).

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lula Lahfah  Lula Lahfah meninggal dunia  Lula Lahfah meninggal  Whip Pink 
BERITA LULA LAHFAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp