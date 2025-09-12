Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Whisnu Santika, Ramengvrl, dan Dipha Barus Soroti Kehidupan Urban Lewat IyaIya

Jumat, 12 September 2025 – 10:10 WIB
Whisnu Santika, Ramengvrl, dan Dipha Barus. Foto: Dok. Pribadi/WaraMusika

jpnn.com, JAKARTA - DJ Whisnu Santika kembali menghadirkan karya terbaru bagi para pendengar.

Kali ini, dia berkolaborasi dengan Dipha Barus dan Ramengvrl lewat single berjudul IyaIya.

Menariknya, peluncuran lagu tersebut tidak dilakukan di panggung besar, melainkan melalui listening party di Roblox yang dihadiri lebih dari 200 avatar.

DJ Whisnu Santika mengatakan lagu IyaIya menggambarkan keseharian anak muda urban. Pagi hingga sore sibuk kuliah atau kerja ganda, malamnya menghabiskan gaji untuk pesta.

"Kami pengin bikin lagu ini kayak cermin. Pahit, tetapi bisa ditertawakan bareng-bareng," ungkap Whisnu Santika.

Selain itu, lirik lagu IyaIya juga menyindir gaya hidup kontradiktif. Misalnya, memakai tas mewah tetapi tetap naik motor matic, atau bekerja di kantor bergengsi namun makan siang di warteg.

“Absurd, tapi justru dekat sama kehidupan kita sehari-hari," jelas Ramengvrl.

Dipha Barus menilai konsep virtual party di Roblox memberi pengalaman berbeda.

