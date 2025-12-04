Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

White Shoes & The Couples Company Tampil Beda di Soundrenaline 2025

Senin, 22 Desember 2025 – 00:00 WIB
Grup musik White Shoes & The Couples Company (WSATCC) manggung di festival musik Soundrenaline 2025, yang digelar di Taman Kota Peruri, Melawai, Jakarta Selatan, Minggu (21/12). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik White Shoes & The Couples Company (WSATCC) manggung di hari terakhir festival musik Soundrenaline 2025, yang digelar di Taman Kota Peruri, Melawai, Jakarta Selatan, Minggu (21/12).

Dalam penampilannya hari ini, grup musik asal Jakarta itu membawakan lagu-lagu mereka dari album pertama hingga terbarunya yang bertajuk '2020'.

Ditemui sebelum naik ke atas panggung, para personel WSATCC mengungkapkan persiapannya untuk tampil.

Berbeda dengan gaya yang biasanya mereka usung, WSATCC kali ini tampil lebih santai dengan memakai kemeja bertema tropikal.

Menariknya motif kemeja tersebut adalah gambar wajah para personel grup musik itu.

"Kostumnya beda. Ini spesial untuk Soundrenaline, ada muka-muka kami kalau di-zoom. Ini rahasia siapa yang desain, biar enggak dicari orang lain," ujar pemain gitar bass WSATCC Ricky Virgana kepada awak media, Minggu.

Tak hanya kostum, mereka juga memanjakan para penonton dengan aransemen musik yang lebih beragam dan seru di panggung Soundrenaline kali ini.

WSATCC membawa format aransemen khusus yang diberi nama 'Les Tropical Combo'.

Grup musik White Shoes & The Couples Company (WSATCC) manggung di hari terakhir festival musik Soundrenaline 2025.

