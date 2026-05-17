JPNN.com - Internasional - Afrika

WHO Sebut Wabah Ebola di Kongo & Uganda Patut Jadi Kekhawatiran Dunia

Minggu, 17 Mei 2026 – 16:16 WIB
Petugas kesehatan memakai baju pelindung sebelum merawat pasien ebola. Foto: AFP

jpnn.com, JENEWA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau public health emergency of international concern (PHEIC), menurut pernyataan organisasi tersebut.

Pada Jumat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (Africa CDC) melaporkan terdapat 13 kasus Ebola yang telah terkonfirmasi melalui uji laboratorium di Republik Demokratik Kongo, termasuk empat kematian.

Selain itu, sebanyak 246 kasus belum terkonfirmasi telah teridentifikasi, sementara otoritas setempat juga menyelidiki kemungkinan kematian terkait wabah terhadap 65 orang lainnya.

Pemerintah Uganda pada Jumat juga menetapkan status siaga tinggi akibat wabah tersebut.

“Penyakit Ebola yang disebabkan virus Bundibugyo di Republik Demokratik Kongo dan Uganda merupakan darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (PHEIC), tetapi belum memenuhi kriteria sebagai darurat pandemi,” demikian pernyataan WHO.

WHO menyebut jumlah pasti orang yang terinfeksi beserta lokasi penyebarannya hingga kini masih belum diketahui.

Pada akhir Januari, WHO mengutus para ahli ke Uganda untuk membantu pemerintah setempat menangani wabah Ebola terbaru.

Pada Februari, organisasi tersebut mengumumkan dimulainya uji coba vaksin Ebola pertama di Uganda.

Sumber ANTARA

Wabah ebola  WHO  Kongo  Uganda  darurat kesehatan  ebola  Penyakit menular 
