Wibi Dorong Dinas LH DKI Perkuat Koordinasi Atasi Sampah di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino meminta jajaran Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta untuk meningkatkan keseriusan serta memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan sampah di ibu kota.

Hal tersebut disampaikan Wibi Andrino seusai pertemuan dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, terkait upaya percepatan penanganan sampah di Jakarta.

Wibi mengungkapkan adanya laporan mengenai ketidakhadiran jajaran dinas DKI Jakarta dalam agenda-agenda koordinasi yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

"Kami meminta agar dinas terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dapat lebih serius dalam merespons undangan dan agenda koordinasi dari kementerian. Kami mendapat informasi bahwa dinas-dinas di DKI Jakarta ini malah malas untuk datang bersama-sama dengan kementerian," kata Wibi dalam siaran persnya, Jumat (22/5).

Dia menilai koordinasi yang baik menjadi kunci dalam merumuskan solusi komprehensif terhadap persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi Jakarta.

Wibi menegaskan temuan dan informasi ini akan ia sampaikan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar menjadi perhatian dan segera dievaluasi.

Selain itu, Wibi juga menyampaikan bahwa DPRD DKI Jakarta bersama Kementerian LHK akan segera menggelar rapat teknis guna mematangkan peta jalan (roadmap) pengelolaan sampah, termasuk percepatan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Di sisi lain, ia mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang dinilai aktif dalam mendorong penyelesaian persoalan sampah di Jakarta.