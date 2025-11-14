Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Widya Esthetic Clinic Raih Dua Rekor Muri

Jumat, 14 November 2025 – 00:47 WIB
Widya Esthetic Clinic Raih Dua Rekor Muri - JPNN.COM
Dokter Ayu Widyaningrum, M.M., Master of AAMS, Master of IBAMS. Foto: Source

jpnn.com, BANJARMASIN - Prestasi membanggakan kembali diraih dr. Ayu Widyaningrum, M.M., Master of AAMS, Master of IBAMS, dokter estetik yang juga dikenal sebagai sosok inspiratif di bidang kesehatan dan kecantikan ini.

Kali ini, dr Ayu meraih dua anugerah rekor sekaligus dari MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia).

Penghargaan pertama diberikan untuk kategori “Pemilik Klinik Kecantikan dengan Penghargaan Terbanyak”.

Sementara, penghargaan kedua untuk kategori “Pemberian Terapi Sel Generatif Gratis Terbanyak”, di mana dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN), dr. Ayu memberikan terapi sel generatif gratis kepada 100 pasien dari berbagai usia.

Penyerahan kedua rekor tersebut berlangsung di Banjarmasin pada 13 November 2025, disaksikan langsung oleh keluarga, pasien, dan rekan media.

Adapun nomor rekor MURI yang diraih adalah 12506 dan 12507, sebagai pengakuan nasional atas kiprah dr Ayu di bidang estetika medis yang telah digelutinya selama lebih dari 12 tahun.

“Penganugerahan ini adalah sebuah kehormatan sekaligus amanah bagi saya untuk terus berkarya, mengabdi, serta dedikasi terhadap kesehatan masyarakat,” ujar dr. Ayu Widyaningrum usai menerima gelar.

Dikenal sebagai sosok profesional sekaligus aktif di berbagai kegiatan sosial, dr. Ayu berharap gelar ini dapat memotivasinya untuk semakin memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama dalam bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan.

Founder Widya Esthetic Clinic dr Ayu Widyaningrum merasa terhormat dengan penghargaan yang diberikan Muri.

