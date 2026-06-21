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JPNN.com - Entertainment - Film

Widyawati dan Slamet Rahardjo Dipertemukan Lewat Cinta Lama Babak Kedua

Minggu, 21 Juni 2026 – 17:17 WIB
Widyawati dan Slamet Rahardjo Dipertemukan Lewat Cinta Lama Babak Kedua - JPNN.COM
Aktris Widyawati, Slamet Rahardjo, Iskak Khivano (tengah), dan Iyang Darmawan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (20/6). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dua aktor legendaris Tanah Air, Widyawati dan Slamet Rahardjo dipertemukan dalam film Cinta Lama Babak Kedua (CLBK).

Film bergenre romantis itu mengangkat kisah cinta yang belum usai antara karakter yang diperankan oleh Widyawati serta Slamat Rahardjo, yakni Eyang Sita dan Akung Abi.

Widyawati mengungkapkan bahwa film tersebut memiliki cerita yang menarik dan dekat dengan banyak orang.

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Meski tidak persis seperti yang dialami oleh karakter Eyang Sita dan Akung Abi, tetapi menurutnya, fenomena CLBK bukan suatu yang baru.

"Menarik. Sangat menarik. Karena ini relate ya, pasti ada beberapa orang yang seperti ini. Meskipun tidak persis seperti ini, tapi pasti ada orang adalah CLBK ini," kata Widyawati di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (20/6).

Namun, aktris berusia 75 tahun itu mengaku tidak pernah berada di fase CLBK seperti yang dialami oleh karakternya dalam film Cinta Lama Babak Kedua.

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"Kebetulan enggak. Saya enggak ada CLBK soalnya. Sudah yang sudah lewat, lewat saja," tuturnya.

Soal adu akting dengan Slamet Rahardjo sendiri, Widyawati mengaku tidak kesulitan membangun chemistry.

Dua aktor kawakan tanah Air, Widyawati dan Slamet Rahardjo dipertemukan dalam film Cinta Lama Babak Kedua (CLBK).

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TAGS   Cinta Lama Babak Kedua  Widyawati  Slamet Rahardjo  Film Widyawati  CLBK 

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