JPNN.com - Entertainment - Musik

Wijaya 80 dan Sal Priadi Hasilkan 'Bulan Bintang, Garis Menyilang'

Senin, 23 Maret 2026 – 11:11 WIB
Wijaya 80 dan Sal Priadi Hasilkan 'Bulan Bintang, Garis Menyilang' - JPNN.COM
Wijaya 80 dan Sal Priadi. Foto: Dok. Wijaya 80/GMJ

jpnn.com, JAKARTA - Pada momen Idulfitri 2026, Wijaya 80 dan Sal Priadi merilis lagu kolaborasi yang berjudul Bulan Bintang, Garis Menyilang.

Bulan Bintang, Garis Menyilang merupakan sebuah lagu tentang cinta kasih, yang diambil dari kisah lintas keyakinan dan keberanian untuk tetap bertahan.

Lagu yang diciptakan bersama-sama oleh Wijaya 80 (Ardhito Pramono, Erikson Jayanto, Hezky Joe) dan Sal Priadi itu dibuka dengan alunan musik sarat nilai keilahian dan lirik yang kontras menghujam.

Premis Bulan Bintang, Garis Menyilang sendiri diambil dari kisah yang tengah dialami salah satu personel Wijaya 80.

Menurut Erikson Jayanto, yang juga berperan sebagai produser, di antara sejumlah yang diciptakan bersama-sama, lagu tersebut merupakan yang paling mengena di hati.

"Sal sangat tersentuh sama lagu ini. Dia sangat ngejar lagu ini untuk dijadikan proyek kolaborasi kita. Entah kenapa, untuk lagu satu ini, Sal tidak mau melewatkannya dan kami sepakat," kata Erikson Jayanto.

Lagu Bulan Bintang, Garis Menyilang tidak sebatas menampilkan sisi tragis cinta dengan latar berbeda.

Menurut Ardhito, yang pernah menjalani situasi serupa, lagu itu menjadi penting karena temanya merupakan sesuatu yang tidak selesai dibahas dan harus bisa dipahami lebih baik.

Pada momen Idulfitri 2026, Wijaya 80 dan Sal Priadi merilis lagu kolaborasi yang berjudul Bulan Bintang, Garis Menyilang.

