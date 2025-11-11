Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Internet

Wikipedia Desak Pengembang AI Bermain Bersih dan Beretika

Selasa, 11 November 2025 – 22:07 WIB
Logo Wikipedia. Foto: screenshot Wikipedia

jpnn.com - Wikipedia bicara tegas. Di tengah gempuran kecerdasan buatan yang haus data, ensiklopedia daring itu menyerukan agar para pengembang AI bermain bersih.

Wikipedia mendesak pengembang AI menggunakan konten secara etis dan tetap memberi atribusi kepada para kontributor mereka.

Wikimedia Foundation, organisasi nirlaba di balik Wikipedia, mengingatkan pentingnya transparansi sumber informasi.

“Agar masyarakat dapat mempercayai informasi di internet, setiap platform perlu menjelaskan dari mana data itu berasal, serta mendorong pengguna untuk mengunjungi dan berpartisipasi di sumbernya,” ujar perwakilan Wikimedia.

Langkah itu bukan tanpa alasan. Di tengah naiknya trafik dari bot AI yang berpura-pura sebagai pengguna manusia, kunjungan asli dari manusia justru menurun hingga delapan persen dalam setahun terakhir.

Fenomena itu mengkhawatirkan Wikimedia, karena menurunnya interaksi manusia bisa berimbas pada berkurangnya relawan dan donatur.

Oleh karena itu, Wikimedia menyarankan pengembang AI mengakses konten lewat Wikimedia Enterprise, layanan berbayar resmi yang memungkinkan pemanfaatan data dalam skala besar tanpa membebani server.

Skema tersebut tak hanya memberi jalan legal bagi perusahaan teknologi, tetapi juga menjadi bentuk dukungan terhadap misi nirlaba Wikipedia.

