Wiliam Marcilio Pamit dari Persib Bandung, Singgung Keputusan Sepihak

jpnn.com - Gelandang serang Wiliam Marcilio akhirnya angkat bicara setelah resmi tak lagi menjadi bagian dari skuad Persib Bandung.

Pemain asal Brasil itu menyampaikan pesan perpisahan sekaligus menyinggung adanya keputusan sepihak di balik kepergiannya dari klub.

Pesan Perpisahan Wiliam Marcilio untuk Persib

Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Wiliam menegaskan rasa syukurnya pernah mengenakan jersei Persib.

Dia menyebut membela Persib sebagai sebuah kehormatan besar yang akan selalu dibawanya sepanjang karier.

"Hari ini saya menutup satu bab dengan hati penuh rasa syukur. Memakai jersey Persib Bandung adalah sebuah kehormatan yang akan saya bawa selamanya," tulis Wiliam sebagaimana dikutip JPNN, Minggu (21/12/2025).

Wiliam mengaku pergi dengan perasaan telah memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim. Dia bahkan merasa masih mampu memberi kontribusi lebih besar bagi Persib dan Bobotoh.

"Saya pergi dengan perasaan telah memberikan yang terbaik dan dengan keyakinan bahwa saya masih bisa berkontribusi lebih banyak, karena klub ini dan para pendukungnya selalu pantas mendapatkan yang terbaik," ucapnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Wiliam kepada seluruh elemen klub, mulai dari rekan setim hingga jajaran staf yang bekerja di balik layar.