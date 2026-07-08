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JPNN.com - Olahraga - Tenis

Wimbledon 2026 Melahirkan Laga 8 Besar Terlama dalam Sejarah

Rabu, 08 Juli 2026 – 09:53 WIB
Wimbledon 2026 Melahirkan Laga 8 Besar Terlama dalam Sejarah - JPNN.COM
Suasana di Centre Court, Wimbledon saat 8 Besar Wimbledon 2026 antara Felix Auger-Aliassime vs Novak Djokovic. Foto: Jon Super/AELTC

jpnn.com - LONDON - Novak Djokovic menembus semifinal Wimbledon 2026 setelah memenangi perempat final terlama sepanjang masa.

Djokovic mengalahkan Felix Auger-Aliassime 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6[10-4] di Centre Court, Wimbledon, Rabu (8/7) subuh WIB.

Petenis berusia 39 tahun itu menang setelah melalui pertarungan berdurasi lima jam 15 menit.

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Juara 24 kali Grand Slam itu pun menjadi semifinalis tertua dalam lebih dari 50 tahun, dan kini hanya berjarak dua kemenangan lagi untuk memecahkan rekor yang ia bagi bersama Margaret Court.

Di semifinal, Djokovic ketemu nomor satu dunia saat ini; Jannik Sinner, yang merupakan pertandingan ulang semifinal tahun lalu. Saat itu Djokovic kalah.

Juara tujuh kali Wimbledon itu pun tampak puas dengan kemenangan sensasional tersebut.

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"Kemenangan ini butuh raket dan banyak keberanian. Saya kira Anda (penonton) pun butuh mengatur saraf setelah melihat kami bertanding," ujar Djokovic.

"Menjelang akhir, pertandingan benar-benar bisa jadi milik siapa pun. Apa lagi yang bisa saya katakan, ini adalah momen-momen yang masih saya perjuangkan dalam tenis," imbuhnya. (wim/jpnn)

Salah satu semifinal Wimbledon 2026 mempertemukan Novak Djokovic vs Jannik Sinner.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   Wimbledon 2026  Wimbledon  Novak Djokovic  Jannik Sinner  Grand Slam 
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