Wimbledon 2026: Novak Djokovic Bikin Rekor Keren

jpnn.com - LONDON - Petenis Serbia Novak Djokovic menembus perempat final Wimbledon 2026 setelah menundukkan Roman Safiullin 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3 di All England Club, Minggu (5/7) malam WIB.

Djokovic pun melampui rekor Roger Federer sebagai petenis putra dengan 106 kemenangan di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.

Itu juga menjadi perempat final Wimbledon ke-9 beruntun sekaligus yang ke-17 sepanjang karier Djokovic.

"Ini kemenangan yang diraih dengan perjuangan keras. Roman memulai pertandingan dengan sangat baik dan bermain sangat agresif," kata Djokovic seusai pertandingan, dikutip dari ATP.

Djokovic harus jatuh bangun meladeni Safiulin.

"Saya tidak merasa terlalu nyaman dari baseline. Saya tahu akan sulit bertahan dalam reli panjang melawannya. Dia pemain yang sangat solid dan pantas bangga dengan penampilannya hari ini," ujarnya.

Dengan hasil tersebut, Djokovic melampaui catatan 105 kemenangan milik Federer di Wimbledon.

Secara keseluruhan, hanya legenda tenis putri Martina Navratilova yang masih mengoleksi kemenangan lebih banyak di turnamen tersebut, yakni 120 kemenangan.