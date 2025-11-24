Windows 10 Resmi Berakhir, Pengguna Diimbau Segera Lakukan Upgrade

jpnn.com, JAKARTA - Microsft resmi mengakhiri dukungan untuk Windows 10 pada 14 Oktober 2025 lalu, setelah lebih dari satu dekade melayani dunia bisnis global.

Bagi perusahaan yang masih menunda migrasi pada sistem operasi itu, tentu akan memiliki risiko yang besar.

Pasalnya, Windows 10 sudah tidak mendapatkan pembaruan keamanan, sehingga setiap perangkat yang masih menggunakannya menjadi pintu terbuka bagi ancaman siber.

Selain itu, penghentian perangkat Windows 10 yang digunakan untuk bisnis tidak akan lagi mendapatkan 3 hal utama ini, yaitu:

1. Security Update (Pembaruan Keamanan)

Salah satu hal yang paling penting adalah perangkat yang masih menggunakan Windows 10 tidak akan lagi mendapatkan pembaruan keamanan, sehingga akan lebih rentan terkena serangan malware, virus, ransomeware yang semakin hari semakin berkembang.

Karena sistem operasi yang sudah tidak didukung lagi dari sisi pembaruan keamanan akan lebih sulit untuk mengatasi ancaman

cyber yang terus meningkat di setiap harinya.

2. Feature Update (Pembaruan Fitur)

Microsoft melalui perangkat baru dengan Windows 11 Pro memberikan banyak fitur terbaru yang bisa digunakan untuk mendukung keberlangsungan bisnis di Era Modern seperti saat ini.

Salah satunya kemampuan AI yang disebut Copilot terus ditingkatkan untuk bisa memberikan suatu hal yang baru dalam sisi produktifitas dan bisa di akses secara gratis melalui Windows 11 Pro.