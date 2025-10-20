Wingstop Hadirkan Buzzter, Gen Z Bisa Eksplorasi Cita Rasa Baru

jpnn.com, JAKARTA - Wingstop Indonesia, lini bisnis F&B dari MahaDasha Group, kembali menghadirkan inovasi terbaru dalam dunia kuliner dengan meluncurkan varian rasa ke-10 yang dinamakan Buzzter.

Peluncuran tersebut merupakan bagian dari komitmen Wingstop untuk terus menyuguhkan pengalaman rasa yang otentik dan menggugah selera bagi para pelanggan setianya.

Buzzter hadir dengan perpaduan rasa yang unik, sedikit manis dan pedas, diperkaya dengan butter yang creamy serta taburan keju parmesan.

Kombinasi tersebut menciptakan sensasi rasa yang khas dan menggoda, sesuai dengan tagline 'Gurihnya Nagihin'.

Buzzter diharapkan dapat menjadi favorit baru, khususnya di kalangan generasi muda dan Gen Z yang gemar mengeksplorasi cita rasa baru.

"Varian ini kami hadirkan untuk menjawab selera konsumen yang menginginkan rasa gurih yang berbeda dan berkarakter. Cita rasa baru ini juga diharapkan dapat memperkaya pengalaman menikmati ayam goreng penuh rasa ala Wingstop yang penuh rasa dan bikin nagih di setiap gigitan," ungkap Gustain Syakie selaku General Manager Wingstop Indonesia dalam keterangan resmi, Senin (20/10).

Buzzter tersedia mulai 20 Oktober 2025 di seluruh gerai Wingstop Indonesia dan dapat dinikmati pada berbagai menu, termasuk Wingstop Chicken, Crunchy Wings, Boneless, Classic Wings, hingga Chicken Tender.

Pelanggan juga dapat memesan melalui layanan dine-in, takeaway, aplikasi Wingstop Indonesia, serta platform pesan antar.