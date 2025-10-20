Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Food

Wingstop Hadirkan Buzzter, Gen Z Bisa Eksplorasi Cita Rasa Baru

Senin, 20 Oktober 2025 – 20:20 WIB
Wingstop Hadirkan Buzzter, Gen Z Bisa Eksplorasi Cita Rasa Baru - JPNN.COM
Wingstop Indonesia kembali menghadirkan inovasi terbaru dalam dunia kuliner dengan meluncurkan varian rasa ke-10 yang dinamakan Buzzter. Foto: Dok. Wingstop

jpnn.com, JAKARTA - Wingstop Indonesia, lini bisnis F&B dari MahaDasha Group, kembali menghadirkan inovasi terbaru dalam dunia kuliner dengan meluncurkan varian rasa ke-10 yang dinamakan Buzzter.

Peluncuran tersebut merupakan bagian dari komitmen Wingstop untuk terus menyuguhkan pengalaman rasa yang otentik dan menggugah selera bagi para pelanggan setianya.

Buzzter hadir dengan perpaduan rasa yang unik, sedikit manis dan pedas, diperkaya dengan butter yang creamy serta taburan keju parmesan.

Baca Juga:

Kombinasi tersebut menciptakan sensasi rasa yang khas dan menggoda, sesuai dengan tagline 'Gurihnya Nagihin'.

Buzzter diharapkan dapat menjadi favorit baru, khususnya di kalangan generasi muda dan Gen Z yang gemar mengeksplorasi cita rasa baru.

"Varian ini kami hadirkan untuk menjawab selera konsumen yang menginginkan rasa gurih yang berbeda dan berkarakter. Cita rasa baru ini juga diharapkan dapat memperkaya pengalaman menikmati ayam goreng penuh rasa ala Wingstop yang penuh rasa dan bikin nagih di setiap gigitan," ungkap Gustain Syakie selaku General Manager Wingstop Indonesia dalam keterangan resmi, Senin (20/10).

Baca Juga:

Buzzter tersedia mulai 20 Oktober 2025 di seluruh gerai Wingstop Indonesia dan dapat dinikmati pada berbagai menu, termasuk Wingstop Chicken, Crunchy Wings, Boneless, Classic Wings, hingga Chicken Tender.

Pelanggan juga dapat memesan melalui layanan dine-in, takeaway, aplikasi Wingstop Indonesia, serta platform pesan antar.

Wingstop Indonesia, lini bisnis F&B dari MahaDasha Group, kembali menghadirkan inovasi terbaru dalam dunia kuliner dengan meluncurkan varian rasa ke-10.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wingstop  Wingstop Indonesia  Fried Chicken  Makanan 
BERITA WINGSTOP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp