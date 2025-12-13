Winter Wonderland ala IDD PIK2: Mulai Pohon Natal, Salju, hingga Kemeriahan Akhir Tahun

Sabtu, 13 Desember 2025 – 10:00 WIB

jpnn.com - JAKARTA - PIK2 kembali menghadirkan keajaiban di akhir 2025.

Indonesia Design District (IDD) PIK 2 mempersembahkan Pohon Natal megah yang dihiasi efek hujan salju.

Hal ini menjadikan sebuah pengalaman yang jarang ada di Indonesia.

Desain arsitektur modern yang terbuka dan stylish, membuat momen turunnya salju terasa begitu menakjubkan.

Hal itu pun menjadikan IDD sebagai salah satu spot paling Instagrammable untuk merayakan liburan akhir tahun.

IDD PIK2 juga telah menyiapkan rangkaian acara di momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 nanti.

Acara yang telah dipersiapkan mulai dari pertunjukan Pohon Natal, Christmas Design Market @Markethall, paduan suara yang membawakan lagu-lagu Natal, ansambel musik, hingga event komunitas, yang semuanya digelar mulai 28 November 2025 hingga 4 Januari 2026.

Highlight-nya tentu saja “Snowfall at Christmas Tree,” yang berlangsung 28 Desember 2025 – 4 Januari 2026 pukul 18.00 WIB.