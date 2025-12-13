Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Winter Wonderland ala IDD PIK2: Mulai Pohon Natal, Salju, hingga Kemeriahan Akhir Tahun

Sabtu, 13 Desember 2025 – 10:00 WIB
Winter Wonderland ala IDD PIK2: Mulai Pohon Natal, Salju, hingga Kemeriahan Akhir Tahun - JPNN.COM
Winter Wonderland ala IDD PIK2 menghadirkan pengalaman yang hangat sekaligus ajaib bagi para pengunjung. Foto: PIK2

jpnn.com - JAKARTA - PIK2 kembali menghadirkan keajaiban di akhir 2025. 

Indonesia Design District (IDD) PIK 2 mempersembahkan Pohon Natal megah yang dihiasi efek hujan salju.

Hal ini menjadikan sebuah pengalaman yang jarang ada di Indonesia.

Baca Juga:

Desain arsitektur modern yang terbuka dan stylish, membuat momen turunnya salju terasa begitu menakjubkan.

Hal itu pun menjadikan IDD sebagai salah satu spot paling Instagrammable untuk merayakan liburan akhir tahun.

IDD PIK2 juga telah menyiapkan rangkaian acara di momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 nanti. 

Baca Juga:

Acara yang telah dipersiapkan mulai dari pertunjukan Pohon Natal, Christmas Design Market @Markethall, paduan suara yang membawakan lagu-lagu Natal, ansambel musik, hingga event komunitas, yang semuanya digelar mulai 28 November 2025 hingga 4 Januari 2026.

Highlight-nya tentu saja “Snowfall at Christmas Tree,” yang berlangsung 28 Desember 2025 – 4 Januari 2026 pukul 18.00 WIB. 

PIK2 kembali menghadirkan keajaiban di akhir 2025. Indonesia Design District (IDD) PIK 2 mempersembahkan Pohon Natal megah yang dihiasi efek hujan salju.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK2  IDD PIK2  liburan di PIK2  Pohon Natal  salju  winter wonderland  Agung Sedayu Group 
BERITA PIK2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp