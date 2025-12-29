Wirausaha Berdaya 2025: Dorong Mustahik Naik Kelas jadi Pelaku Usaha Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Program Wirausaha Berdaya resmi menyelesaikan batch pertama melalui kegiatan Inaugurasi Wirausaha Berdaya 2025 yang diselenggarakan pada 27 Desember 2025.

Bertempat di Museum Mandiri Jakarta, kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan memperkuat kapasitas usaha mustahik agar mampu berkembang menjadi pelaku UMKM yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong transformasi menjadi muzaki.

Sebanyak 42 peserta terpilih dinyatakan lolos dan menerima bantuan modal usaha, setelah sebelumnya mengikuti proses pendampingan intensif selama kurang lebih tiga hingga empat bulan.

Baca Juga: Debitur Binaan bank bjb Masuk 12 Finalis Wirausaha Inspiratif 2025

Selama periode pendampingan, para peserta mendapatkan pembinaan yang mencakup penguatan mindset kewirausahaan, pengelolaan usaha, peningkatan kapasitas produksi, serta strategi pemasaran sebagai bekal dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, peserta Wirausaha Berdaya 2025 diklasifikasikan ke dalam empat kategori capaian berdasarkan tingkat perkembangan dan kinerja usahanya.

Kategori tertinggi adalah Wiraberdaya Visioner dengan jumlah lima peserta, yang dinilai memiliki visi usaha yang kuat, keberlanjutan bisnis, serta potensi dampak sosial yang tinggi.

Baca Juga: Bank Mandiri Dorong Purna PMI Lombok Timur Jadi Wirausahawan di Negeri Sendiri

Kategori kedua, Wiraberdaya Kompeten, diikuti oleh 10 peserta yang menunjukkan kemampuan pengelolaan usaha yang baik dan konsisten.

Selanjutnya, kategori Wiraberdaya Produktif diisi oleh 15 peserta yang telah mampu menjaga produktivitas usaha secara stabil.