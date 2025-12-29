Wisata Komplet di Jalan Braga: Dari Wangi Roti Legendaris hingga Kopi Kekinian

Senin, 29 Desember 2025 – 12:45 WIB

jpnn.com - Kawasan heritage Braga di Kota Bandung masih jadi primadona wisatawan.

Kawasan ini sering disebut sebagai "Paris van Java" karena arsitekturnya yang kental dengan nuansa kolonial Eropa.

Berjalan di Braga terasa seperti melakukan perjalanan melintasi waktu.

Berikut alasan kawasan Braga cocok jadi destinasi wisata di akhir tahun 2025:

1. Arsitektur dan Atmosfer

Jalannya masih mempertahankan sebagian besar bangunan asli berarsitektur Art Deco dari masa Hindia Belanda.

Alih-alih aspal polos, sebagian jalan Braga menggunakan batu andesit yang memberikan kesan klasik dan mewah.

Di sini juga, wisatawan akan menemukan gedung-gedung ikonik seperti Gedung De Vries dan berbagai toko tua yang fasadnya masih dijaga keasliannya.

2. Surga Kuliner