Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Wisatawan Asal Tasik Tewas seetela Meloncat dari Bangkai Kapal Viking Pangandaran

Jumat, 26 Desember 2025 – 11:30 WIB
Wisatawan Asal Tasik Tewas seetela Meloncat dari Bangkai Kapal Viking Pangandaran - JPNN.COM
Ilustrasi: Wisatawan saat bermain di Pantai Barat Pangandaran. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Seorang wisatawan asal Kabupaten Tasikmalaya tewas diduga seusai meloncat dari bangkai Kapal Viking di Pantai Barat Pangandaran, pada Kamis (25/12/2025).

Kasi Humas Polres Pangandaran Aiptu Yudiana mengatakan, korban tewas akibat kecelakaan saat berenang di kawasan pasir putih Pantai Barat, Pangandaran, Kamis kemarin. Korban berenang di sekitar kapal Viking dan tidak menyadari kedalaman air laut.

"Saat korban berenang di sekitar Kapal Viking dan diduga tidak menyadari kedalaman perairan di sisi kapal hingga tidak muncul kembali ke permukaan," kata Yudiana saat dikonfirmasi, Jumat (26/12/2025).

Baca Juga:

Ia mengatakan korban ditemukan sekitar 15 menit kemudian di area sekitar bekas baling-baling Kapal Viking dalam kondisi meninggal dunia. Korban dievakuasi oleh Satpolairud Polres Pangandaran bersama Tim SAR Gabungan ke RS Pandega Kabupaten Pangandaran.

"Korban telah berhasil dievakuasi ke rumah sakit," ucapnya.

Yudiana menuturkan, Kapolres Pangandaran Andri Kurniawan, Bupati Pangandaran Citra Fitriyani dan jajaran langsung melayat ke Rumah Sakit mengecek kondisi korban. Selanjutnya mereka mengecek lokasi kejadian.

Baca Juga:

Polres Pangandaran, kata dia, mengimbau wisatawan agar tidak melakukan aktivitas berenang di sekitar Kapal Viking. Selain itu, selalu mengutamakan keselamatan saat berwisata bahari.

Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan serta merangkul seluruh elemen masyarakat terutama kelompok Sadar wisata. Agar setiap kegiatan dapat berjalan dan memberikan kenyamanan. (mcr27/jpnn.com)

Seorang wisatawan asal Tasikmalaya tewas setelah meloncat dari bangkai Kapal Viking di Pantai Barat Pangandaran, pada Kamis (25/12/2025).

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wisatawan  Tewas  Tasikmalaya  Pangandaran  meninggal dunia  Polres Pangandaran 
BERITA WISATAWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp