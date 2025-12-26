Wisatawan Asal Tasik Tewas seetela Meloncat dari Bangkai Kapal Viking Pangandaran

jpnn.com - Seorang wisatawan asal Kabupaten Tasikmalaya tewas diduga seusai meloncat dari bangkai Kapal Viking di Pantai Barat Pangandaran, pada Kamis (25/12/2025).

Kasi Humas Polres Pangandaran Aiptu Yudiana mengatakan, korban tewas akibat kecelakaan saat berenang di kawasan pasir putih Pantai Barat, Pangandaran, Kamis kemarin. Korban berenang di sekitar kapal Viking dan tidak menyadari kedalaman air laut.

"Saat korban berenang di sekitar Kapal Viking dan diduga tidak menyadari kedalaman perairan di sisi kapal hingga tidak muncul kembali ke permukaan," kata Yudiana saat dikonfirmasi, Jumat (26/12/2025).

Ia mengatakan korban ditemukan sekitar 15 menit kemudian di area sekitar bekas baling-baling Kapal Viking dalam kondisi meninggal dunia. Korban dievakuasi oleh Satpolairud Polres Pangandaran bersama Tim SAR Gabungan ke RS Pandega Kabupaten Pangandaran.

"Korban telah berhasil dievakuasi ke rumah sakit," ucapnya.

Yudiana menuturkan, Kapolres Pangandaran Andri Kurniawan, Bupati Pangandaran Citra Fitriyani dan jajaran langsung melayat ke Rumah Sakit mengecek kondisi korban. Selanjutnya mereka mengecek lokasi kejadian.

Polres Pangandaran, kata dia, mengimbau wisatawan agar tidak melakukan aktivitas berenang di sekitar Kapal Viking. Selain itu, selalu mengutamakan keselamatan saat berwisata bahari.

Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan serta merangkul seluruh elemen masyarakat terutama kelompok Sadar wisata. Agar setiap kegiatan dapat berjalan dan memberikan kenyamanan.