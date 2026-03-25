JPNN.com - Daerah

Wisatawan Ditemukan Tewas Tenggelam di Curug Goong Pandeglang

Rabu, 25 Maret 2026 – 21:20 WIB
Tim SAR Gabungan mengevakuasi jasad seorang wisatawan yang dilaporkan tenggelam di objek wisata Curug Goong, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (25/3/2026). ANTARA/HO-Basarnas Banten

jpnn.com - PANDEGLANG - Seorang wisatawan yang tenggelam di objek wisata Curug Goong, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan, Rabu (25/3).

Jasad korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan upaya penyisiran oleh tim penyelamat di lokasi kejadian.    

Kasubsie Siaga dan Operasi Basarnas Banten Rizky Dwianto mengatakan korban diidentifikasi bernama Fery (34), warga Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang.

Dia menjelaskan bahwa korban ditemukan pada pukul 17.10 WIB, berselang sekitar 40 menit setelah tim memulai operasi pencarian di titik koordinat 6°18'52.10" LS dan 106°00'22.39" BT.

"Korban ditemukan meninggal dunia dengan posisi berjarak sekitar tiga meter dari lokasi awal dilaporkan tenggelam," ujar Rizky di Pandeglang, Rabu (25/3).

Setelah dievakuasi dari aliran Curug, jenazah korban langsung dibawa ke Puskesmas Mandalawangi sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga di Pamarayan.

Rizky menambahkan operasi SAR ini melibatkan sinergi dari berbagai unsur, antara lain, Unit Siaga SAR Pandeglang, BPBD Pandeglang, Polsek dan Koramil Mandalawangi, unit intel, Pam Obvit, hingga Balawista. Meskipun kondisi cuaca di lokasi dilaporkan berawan, koordinasi yang solid membuat proses evakuasi berjalan lancar.   

"Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi diusulkan untuk ditutup dan seluruh personel dikembalikan ke kesatuan masing-masing," tambahnya.

