Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Wisatawan Mancanegara Berdatangan, Antusias Menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025

Jumat, 03 Oktober 2025 – 14:19 WIB
Wisatawan Mancanegara Berdatangan, Antusias Menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 - JPNN.COM
Wisatawan baik domestik maupun mancanegara mulai berdatangan ke Lombok untuk bisa menyaksikan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 yang akan digelar pada 3-5 Oktober. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, LOMBOK - Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 siap digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 3–5 Oktober.

Suasana di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok, terasa berbeda.

Derap langkah para wisatawan mancanegara tampak memenuhi terminal kedatangan, membawa aura antusiasme menuju ajang balap motor paling bergengsi di dunia.

Baca Juga:

Sambutan hangat langsung menyapa mereka.

Replika grafiti Pertamina Grand Prix of Indonesia berdiri mencolok, spot foto dengan pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, menjadi rebutan.

Sementara nuansa budaya lokal berupa motif tenun ikat khas Suku Sasak menambah eksotisme di area bandara.

Baca Juga:

Suasana ini membuat para tamu seolah langsung diajak masuk ke dalam euforia Mandalika.

Bagi banyak dari mereka, ini adalah pengalaman pertama.

Wisatawan baik domestik maupun mancanegara mulai berdatangan ke Lombok untuk bisa menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina Grand Prix of Indonesia  Pertamina  Wisatawan Mancanegara  Wisatawan  MotoGP  Mandalika 
BERITA PERTAMINA GRAND PRIX OF INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp