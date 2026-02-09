Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Wisatawan Tenggelam di Pantai Sine Tulungagung Ditemukan Meninggal Dunia

Senin, 09 Februari 2026 – 14:10 WIB
Wisatawan Tenggelam di Pantai Sine Tulungagung Ditemukan Meninggal Dunia - JPNN.COM
Petugas Basarnas mengevakuasi wisatawan yang ditemukan terdampar di dekat batu karang Pantai Sine, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Senin (9/2/2026). ANTARA/HO-Basarnas Pos SAR Trenggalek

jpnn.com - TULUNGAGUNG - Seorang wisatawan yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Pantai Sine, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Senin (9/2) pagi.

Koordinator Pos SAR Basarnas Trenggalek Bayu Prasetyo mengatakan korban bernama Muhamad Attaya Ulum (20), warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang, ditemukan terdampar di dekat batu karang sekitar 100 meter dari titik awal dilaporkan terseret ombak. 

Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) kemudian mengevakuasi jasad wisatawan tersebut. "Korban ditemukan sekitar pukul 05.45 WIB oleh Tim Potensi SAR saat melaksanakan patroli rutin di kawasan Pantai Sine sebelum pencarian hari ketiga dimulai," kata Bayu.

Baca Juga:

Dia menjelaskan patroli pagi merupakan bagian dari prosedur standar sebelum Operasi SAR dilanjutkan. 

Saat menyusuri garis pantai, petugas melihat sesosok tubuh tergeletak di dekat batu karang dan segera melakukan pengecekan untuk memastikan identitas temuan tersebut.

Setelah dipastikan identik dengan ciri-ciri korban yang dicari, Tim Potensi SAR langsung melaporkan temuan itu ke Pos SAR Basarnas Trenggalek.

Baca Juga:

Petugas kemudian bergerak menuju lokasi penemuan untuk melakukan proses evakuasi. "Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan dan selesai sekitar pukul 06.30 WIB," ujar Bayu. 

Korban selanjutnya dibawa ke RSUD dr. Iskak Tulungagung untuk penanganan medis lebih lanjut, serta proses administrasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

Wisatawan yang tenggelam di Pantai Sine, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wisatawan tenggelam  meninggal dunia  Pantai Sine  Tim Sar  Basarnas 
BERITA WISATAWAN TENGGELAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp