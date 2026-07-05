Wisatawan Tenggelam di Waduk Saguling belum Ditemukan, Tim SAR Intensifkan Pencarian

jpnn.com - BANDUNG BARAT - Seorang wisatawan diduga tenggelam di Waduk Saguling, Kampung Cimanglid, Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Tim Search and Rescue (SAR) gabungan yang menerima laporan sejak Sabtu (4/7) malam mengintensifkan pencarian terhadap korban.

"Setelah menerima laporan, kami langsung mengerahkan satu tim rescue menuju lokasi kejadian. Saat ini tim telah berada di lokasi untuk melakukan koordinasi dan asesmen," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung Ade Dian Permana, di Bandung, Minggu (5/7).

Dia menjelaskan operasi dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat, Polsek Batujajar, keluarga korban, dan masyarakat. "Operasi pencarian akan dilaksanakan bersama unsur SAR gabungan dengan tetap mengutamakan keselamatan personel di lapangan," ungkap Ade.

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Kasi Humas Polres Cimahi Iptu Ghofur Supangkat menyampaikan berdasarkan hasil pengecekan di lokasi, korban bernama Deni Kurniawan (19), warga Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, diduga tenggelam saat melompat dari perahu di tengah aliran Waduk Saguling.

"Korban bersama rekannya, Robin Adam, menyewa perahu yang dikemudikan Dema Lesmana. Saat berada di tengah waduk dengan kedalaman sekitar 27 hingga 28 meter, korban diduga memaksa melompat meski telah diperingatkan," katanya.

Korban kemudian melompat ke waduk dengan gaya salto ke belakang sambil meminta rekannya merekam aksinya menggunakan telepon seluler dari atas perahu.

Korban sempat muncul ke permukaan, namun kembali tenggelam meski pengemudi perahu telah berupaya memberikan pertolongan dengan memegang rambut korban.

Pihaknya menambahkan personel Polsek Batujajar telah mendatangi lokasi, memeriksa saksi-saksi, serta berkoordinasi dengan Tim SAR Gabungan untuk mendukung proses pencarian korban.