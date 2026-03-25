Wisatawan Tewas Tenggelam di Pantai Tasikmalaya Saat Hendak Menyelamatkan Anak Kecil

jpnn.com - TASIKMALAYA - Seorang wisatawan asal Bogor, Jawa Barat, bernama Iyep Yudiana (47) tewas tenggelam di Pantai Padabumi, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (24/3). Iyep tenggelam saat hendak membantu menyelamatkan anak kecil yang terbawa araus ombak di Pantai Padabumi.

Kepala Polsek Cikalong AKP Maman membenarkan informasi adanya kecelakaan laut yang menimpa Iyep Yudiana (47), seorang pegawai negeri sipil di Bogor, yang sedang berwisata saat libur Lebaran di Tasikmalaya. "Benar terjadi kecelakaan laut satu pengunjung tewas tenggelam," kata Maman.

Dia menjelaskan bahwa kejadian itu bermula ketika ada seorang anak kecil yang tengah berenang di pantai, nyaris terbawa arus ombak. Iyep yang saat itu tengah berada di sekitar anak tersebut, langsung berupaya membantu agar bocah itu tidak terbawa arus ombak, tetapi justru menjadi korban tenggelam.

Tim Search And Rescue Gabungan yang mengetahui insiden itu langsung melakukan pertolongan dan berhasil mengevakuasi korban untuk selanjutnya dilakukan penanganan medis.

"Iyep Yudiana dinyatakan meninggal dunia, sementara anak yang diselamatkan berhasil lolos dari maut dan dilarikan ke RS KHZ Musthafa," ungkapnya.

Dia menyampaikan kepolisian bersama jajaran instansi lainnya selama ini terus melakukan patroli memberikan peringatan dan imbauan kepada pengunjung pantai agar selalu waspada dan tidak berenang terlalu jauh.

"Masyarakat diimbau waspada saat berwisata. Patuhi rambu larangan dan peringatan," katanya.

Polres Tasikmalaya menyiapkan posko dan personel untuk membantu mengantisipasi kecelakaan laut pada momentum libur Lebaran. (antara/jpnn)