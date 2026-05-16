Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Wisatawan Tewas Terseret Ombak di Pantai Madasari Pangandaran

Sabtu, 16 Mei 2026 – 07:05 WIB
Wisatawan Tewas Terseret Ombak di Pantai Madasari Pangandaran - JPNN.COM
Kawasan wisata Pantai Madasari di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. (ANTARA/Feri Purnama)

jpnn.com - PANGANDARAN - Seorang wisatawan Siti Atika (58) tewas setelah digulung ombak saat berswafoto di kawasan zona bahaya Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran, Jumat (15/5).

Korban yang merupakan warga Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, itu selanjutnya dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga.

"Betul, telah terjadi laka laut, terseret ombak ketika salah satu wisatawan dengan beserta keluarganya berfoto-foto di pinggir pantai," kata Plt Kepala Seksi Humas Polres Pangandaran Aiptu Yusdiana.

Baca Juga:

Kini korban sudah diserahkan ke pihak keluarganya. Yusdiana menjelaskan peristiwa itu bermula ketika korban bersama keluarganya bermain sambil foto-foto di Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jumat sekitar pukul 07.00 WIB.

Dia menjelaskan bahwa Pantai Madasari merupakan kawasan wisata yang dilarang untuk berenang karena zona bahaya. Tanpa disadari, korban yang berada di pinggir pantai tiba-tiba diterjang ombak besar sampai akhirnya terbawa arus. 

"Dia terbawa arus ke tengah, ada arus lagi kebalikan, baru ditolong sama keluarga dan Karang Taruna," ungkapnya.

Baca Juga:

Dia menyampaikan korban akhirnya dievakuasi kemudian langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis, namun di pertengahan jalan korban meninggal dunia.

Yudsiana menyebut kondisi korban terdapat luka benturan yang diduga dampak hantaman ombak kemudian terbentur batu karang. Sebab, di pantai tersebut terdapat banyak batu karang yang besar.

Seorang wisatawan asal Garut tewas terseret ombak di Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran, Jabar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   wisatawan tewas  Tewas terseret ombak  pantai madasari  Pangandaran  Polisi 
BERITA WISATAWAN TEWAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp