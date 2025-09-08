Wisnu Satya Putra Luncurkan Feel Good Network

jpnn.com, JAKARTA - Para brand di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kehati-hatian ekonomi mendorong kebutuhan efisiensi, sementara perilaku konsumen dan media makin terfragmentasi.

Di sisi lain, siklus tren yang begitu cepat menuntut brand bergerak lincah tanpa kehilangan daya tarik. Akibatnya, banyak brand terjebak pada solusi yang terbatas, sehingga kampanye berjalan terpisah dan kesempatan untuk integrasi menyeluruh terlewatkan.

Feel Good Network yang diluncurkan oleh Wisnu Satya Putra, mantan CEO Dentsu Creative Indonesia bersama Wira Gumay hadir di industri dengan janji berbeda, yakni menempatkan klien sebagai sentral utama, menghadirkan solusi kolaboratif yang dirancang adaptif, serta menggabungkan standar global dengan agilitas talenta kreatif terbaik Indonesia.

Berbeda dengan model tradisional agensi pemasaran dan periklanan, Feel Good Network menghadirkan solusi kreatif berbasis kebutuhan klien yang melampaui sebatas kampanye. Layanannya mencakup:

? IP Building & Collaboration: Membantu brand membangun aset jangka panjang dan relevansi budaya, bukan sekadar ide sesaat.

? Modular Creative Expertise: Mengintegrasikan ATL, BTL, TTL, hingga aktivasi digital dengan menghadirkan ahli yang tepat pada waktu yang tepat.

? Close Partnership: Bekerja berdampingan dengan klien untuk bersama-sama menciptakan strategi yang sesuai dengan realita bisnis.

Baca Juga: Impossible Cloud Network dan Moonveil Kolaborasi Luncurkan Ekosistem Game Web3

“Klien tidak membutuhkan hanya sekadar agency, yang mereka butuhkan adalah partner bisnis yang benar-benar memahami realita bisnis, bergerak secepat bisnis mereka, dan bersama-sama menciptakan solusi yang tepat di keadaan market saat ini,” ujar CEO Feel Good Network Wisnu Satya Putra.

“Kami hadir untuk bekerja berdampingan, bukan dari kejauhan,” sambung dia.