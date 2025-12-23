Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Wisuda ke-20 President University Luluskan 1.644 Mahasiswa, Dihadiri Belasan Duta Besar

Selasa, 23 Desember 2025 – 17:35 WIB
Wisuda ke-20 President University Luluskan 1.644 Mahasiswa, Dihadiri Belasan Duta Besar - JPNN.COM
President University meluluskan 1.644 mahasiswa dalam gelaran wisuda ke-20 yang diselenggarakan pada Selasa (23/12). Acara wisuda tersebut dihadiri belasan duta besar. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - President University (PresUniv) kembali mempertegas posisinya sebagai universitas internasional di Indonesia melalui gelaran Wisuda ke-20.

Sebanyak 1.644 lulusan resmi dilepas, termasuk 74 mahasiswa internasional dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, China, Pakistan, hingga Palestina.

"Angka lulusan internasional tahun ini melonjak signifikan, lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya tercatat sebanyak 35 mahasiswa," kata Rektor President University, Handa S. Abidin, Selasa (23/12).

Baca Juga:

Mahasiswa internasional yang mengikuti wisuda ke-20 antara lain berasal dari Amerika Serikat, China, Fiji, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Palestina, Sri Lanka, Timor Leste dan Vietnam.

Dalam seremoni yang berlangsung dalam bahasa Inggris, kegiatan wisuda ini menarik perhatian publik karena dihadiri oleh para diplomat berbagai negara. Tercatat duta besar dan perwakilan dari negara-negara seperti Mozambik, Rwanda, Sudan, Tanzania, Vietnam, Yordania, hingga Korea Republik turut hadir di lokasi.

Tak hanya dari korps diplomatik, dua srikandi di jajaran Kabinet Merah Putih juga hadir memberikan motivasi. Mereka adalah Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif RI Irene Umar, yang juga merupakan alumni berprestasi President University lulusan 2008.

Baca Juga:

Dalam pidatonya, Wamenekraf Irene Umar mengenang masa kuliahnya dua dekade silam. Ia menegaskan bahwa ekosistem internasional di PresUniv adalah kunci suksesnya saat ini.

"Melihat hari ini begitu banyak mahasiswa yang diwisuda, saya makin yakin bahwa memilih President University 20 tahun lalu adalah keputusan tepat. Inilah tempat saya mendapatkan fondasi untuk menjadi diri saya yang sekarang," ungkap Irene Umar.

Wisuda ke-20 President University meluluskan 1.644 mahasiswa, dihadiri belasan duta besar

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   President University  Wisuda President University  Duta Besar  universitas internasional 
BERITA PRESIDENT UNIVERSITY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp