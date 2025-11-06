Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Wisuda ke-7 Universitas Matana, Teguhkan Semangat 'Innovate, Inspire & Impact'

Kamis, 06 November 2025 – 13:34 WIB
Universitas Matana berkomitmen menanamkan semangat inovasi dengan spirit entrepreneurship serta berdampak bagi lingkungan tempatnya berkarya nyata, baik sebagai profesional maupun wirausaha mandiri. Foto: dok Universitas Matana

jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Matana, Dr. Melitina Tecoalu, S.E., M.M., CFP®, CHCP-A., CODP, menyampaikan Universitas Matana berkomitmen menanamkan semangat inovasi dengan spirit entrepreneurship serta berdampak bagi lingkungan tempatnya berkarya nyata, baik sebagai profesional maupun wirausaha mandiri. 

Hal itu diungkapkan Dr. Melitina Universitas Matana menggelar Wisuda ke-7 di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong, Tangerang, pada Senin (27/10), bertepatan dengan Dies Natalis ke-11 Universitas Matana. 

Acara ini menjadi momen istimewa yang menandai langkah baru para lulusan untuk berkontribusi nyata di masyarakat dengan mengusung tema “Innovate, Inspire, Impact.

"Universitas Matana berkomitmen menanamkan semangat inovasi dengan spirit entrepreneurship serta berdampak bagi lingkungan tempatnya berkarya nyata, baik sebagai profesional maupun wirausaha mandiri," jelas Dr. Melitina.

Dia juga bersyukur atas pencapaian para wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan studi di kampus.

Dr. Melitina menyampaikan wisuda tersebut menegaskan arah universitas dalam membentuk lulusan yang berkarakter, kreatif, dan berintegritas.

“Tema wisuda kali ini Innovate, Inspire, Impact menjadi penegasan arah universitas dalam menghadapi perkembangan zaman yang cepat dan kompleks," kata Dr. Melitina.

Dia juga mengapresiasi para wisudawan yang meraih prestasi akademik maupun non-akademik selama masa studi. “Setiap pencapaian adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Kami bangga melihat bagaimana mahasiswa Matana tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan berdaya cipta,” ujarnya.

