Wisuda UMJ Periode I 2026 Hadirkan Nuansa Internasional & Inklusif di Kampus Islami

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) resmi meluluskan sebanyak 1.176 wisudawan pada Wisuda UMJ Periode I Tahun 2026 untuk Program Doktor ke-14, Magister ke-52, Spesialis ke-9, Sarjana ke-83, dan Diploma Tiga. Prosesi wisuda berlangsung di Auditorium K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA., Gedung Cendekia UMJ, Sabtu (23/05), yang pelaksanaannya dibagi dalam dua sesi.

Pada sesi pertama, sebanyak 590 wisudawan berasal dari Sekolah Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Agama Islam (FAI), Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM). Sementara sesi kedua diikuti oleh 586 wisudawan dari Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Pertanian (FTan), serta Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK).

Rektor UMJ Ma’mun Murod menyampaikan bahwa setiap lulusan memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda sehingga orang tua tidak perlu memberikan tuntutan di luar kemampuan anak-anak mereka.

Menurutnya, ada lulusan yang telah bekerja, masih mencari karier, hingga belum mendapatkan pekerjaan setelah lulus dan hal tersebut merupakan bagian dari proses kehidupan.

“Allah memberikan ujian kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Maka jangan menuntut melebihi kemampuan putra-putri kita,” ujarnya.

Dia juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara hubungan spiritual dan usaha nyata dalam kehidupan sehari-hari.

“Hablu minallah dan hablu minannas harus seimbang. Doa orang tua untuk anak-anaknya insyaallah akan diqobul, soal kapan waktunya itu menjadi kehendak Allah SWT,” tambahnya.

Pada sesi kedua, Ketua Badan Pembina Harian UMJ sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi kepada seluruh wisudawan atas capaian akademik yang telah diraih. Dia menyebut wisuda sebagai tonggak awal memasuki perjalanan karier profesional dan berharap para lulusan mampu berkontribusi nyata bagi bangsa.