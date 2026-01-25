Wisuda Universitas Terbuka Jepang jadi bukti batas wilayah bukan penghalang meraih pendidikan tinggi

jpnn.com, BANDUNG - Universitas Terbuka (UT) menggelar wisuda mahasiswa layanan luar negeri di Jepang, Minggu 25 Januari 2026.

Dalam kesempatan ini sebanyak 33 wisudawan dari berbagai jurusan yang bermukim di negeri Sakura itu mengikuti prosesi wisuda yang digelar secara offline dan juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Universitas Terbuka TV .

Kegiatan tersebut terlaksana dengan didukung oleh KBRI Tokyo dan Sentra Layanan Universitas Terbuka (SALUT) Jepang.

Baca Juga: Turkish Universities Fair 2026 Sebagai Platform Dialog Pendidikan Tinggi Internasional

"Selamat atas kelulusan saudara, ini membanggakan karena untuk menyelesaikan studi ini tidaklah mudah. Butuh perjuangan dan kerja keras, terlebih lagi kalian semua mengikuti kuliah di UT sambil bekerja di negeri orang," kata Rektor Universitas Terbuka (UT), Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.,saat memberikan sambutan di depan para wisudawan, Minggu (25/1).

Dia menjelaskan, momen kelulusan ini menjadi bukti nyata bahwa batas geografis bukan lagi menjadi penghalang untuk meraih mimpi meraih pendidikan tinggi. Di tengah rutinitasnya bekerja di luar negeri, para lulusan ini tetap konsisten menjalani perkuliahan daring hingga akhirnya berhasil menyelesaikan studi dengan hasil yang baik.

“Semangat belajar sepanjang hayat adalah filosofi UT yang harus terus dipegang. Saya yakin, saudara semua adalah orang-orang yang luar biasa,” ujarnya.

Prof. Ali juga menekankan bahwa wisuda bukanlah garis akhir, melainkan gerbang awal menuju tantangan yang lebih besar. Dia berharap akan makin banyak PMI yang melanjutkan pendidikan tinggi melalui UT.

"Hal ini sejalan dengan program peningkatan kualitas pelindungan dan kesejahteraan pekerja migran yang menjadi bagian dari visi pemerintah," ungkapnya.