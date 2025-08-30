Close Banner Apps JPNN.com
WiZ TV Sync Light, Sistem Pencahayaan yang Bikin Bermain Game Makin Seru

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 00:54 WIB
Signify resmi meluncurkan produk terbarunya, WiZ TV Sync Lights di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis (27/8). Foto: Signify

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Signify resmi meluncurkan produk terbarunya, WiZ TV Sync Lights di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis (27/8).

Peluncuran produk baru itu memberikan pengalaman menonton film dan bermain game jadi lebih seru di rumah.

Pengguna bisa menghubungkan WiZ TV Sync ke TV atau perangkat lain yang mendukung HDMI 2.0.

Produk itu akan menampilkan efek cahaya dinamis yang selaras dengan visual yang sedang dinikmati secara real-time.

Pengguna juga akan mendapatkan berbagai preset cahaya dengan tingkat kecerahan dan saturasi warna yang mudah diatur.

Global Business Leader WiZ Connected, Signify Mafalda Monteiro mengatakan pihaknya sangat antusias membawa produk ini ke pasar Indonesia. Menurutnya, produk itu sudah sukses di Amerika Serikat dan Eropa.

"Kami melihat potensi yang luar biasa di sini, di mana konsumen dikenal sangat digital-savvy dan selalu antusias dalam menggunakan inovasi baru. WiZ TV Sync Lights, kami menjawab kebutuhan konsumen akan pengalaman hiburan yang lebih hidup dan interaktif," katanya.

WiZ TV Sync menyediakan beragam pilihan seperti WiZ TV Sync with HDMI Box, Gradient Floor Light, dan Gradient Light Bars.
Seluruh produk itu dapat tersinkronisasi dengan mudah ke lampu-lampu WiZ lainnya.

