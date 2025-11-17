Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

WMI Meluncurkan 6 Helm Shark Terbaru, Harga Mulai Rp 5 Juta

Senin, 17 November 2025 – 20:07 WIB
Line up helm Shark terbaru di Indonesia. Foto: wmi

jpnn.com, JAKARTA - Brand helm asal Prancis, Shark memperkenalkan inovasi teknologi yang mereka hadirkan di produk terbarunya.

Shark Helmets hadir di tanah air melalui distributor resmi PT. Win Master Indonesia (WMI).

Shark Helmets Terbaru

Helm teranyar Shark membawa pembaruan di sektor aerodinamika, kenyamanan, serta proteksi kelas dunia.

Melalui tiga elemen tersebut membuat Shark Helmets dikenal di lintasan balap maupun jalan raya.

Peluncuran mempertegas arah perusahaan: menghadirkan helm premium dengan standar keamanan Eropa, desain modern, serta teknologi kekinian.

Produk helm anyar meliputi RS Jet, Spartan RS, Aeron, Spartan GT Pro, Aeron GP non FIM Certified, dan Aeron GP FIM Certified.

