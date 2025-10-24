WMoto Nexy+180, Rival Baru Yamaha Nmax dan Honda PCX

Jumat, 24 Oktober 2025 – 07:21 WIB

jpnn.com - Pasar skuter bongsor di Asia Tenggara makin panas. Kali ini, giliran Malaysia yang unjuk gigi lewat WMoto Nexy+180 2025.

Skuter premium baru itu siap menantang dominasi Yamaha Nmax 155 dan Honda PCX 160.

Skuter dibanderol RM 8.988 atau sekitar Rp 35 jutaan, belum termasuk pajak dan biaya tambahan. Harga yang cukup menggoda untuk skutik sekelasnya dengan fitur melimpah dan tampilan modern.

Dikembangkan oleh MForce Bike Holdings, Nexy+180 tampil berani lewat empat pilihan warna: Magic Blue, Midnight Black, Nardo Grey, dan Xtreme White.

Desainnya tegas dan futuristik, lengkap dengan lampu full LED, DRL, hazard, bahkan kamera di dasbor—fitur yang jarang ditemui di kelasnya.

Dapur pacunya juga tak main-main. Mengusung mesin 174 cc satu silinder berpendingin cairan dengan tenaga 18,2 dk di 8.500 rpm dan torsi 17,2 Nm di 6.500 rpm.

Transmisi otomatis CVT memastikan tarikan halus, cocok untuk penggunaan harian maupun touring santai.

Meski terlihat bongsor, bobotnya hanya 124 kg dengan tinggi jok 765 mm, membuatnya tetap ramah untuk postur rata-rata pengendara Asia.