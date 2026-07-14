WN Australia Meninggal di Tahanan Imigrasi Bali, Keluarga Mempertanyakannya
Keluarga pria asal Australia yang meninggal di tahanan imigrasi di Bali mengatakan mereka "hancur" dan memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab seputar kematiannya.
Cameron Hughes, 39 tahun, sudah tinggal di Bali selama lebih dari 15 tahun.
Ia sudah menikah dengan perempuan Indonesia, memiliki seorang putra berusia delapan tahun, dan menjalankan bisnis restorasi mobil di Jimbaran, Kuta Selatan.
Cameron baru berpisah dengan istrinya dan keluarganya mengatakan ia sedang mencoba memperpanjang visanya supaya bisa tinggal dekat dengan putranya.
"Cameron adalah sosok yang baik hati, yang sangat mencintai keluarganya dan adalah ayah yang penyayang," demikian pernyataan dari keluarga yang diterima ABC.
"Ia sosok yang tangguh, pekerja keras, dan bangga bisa melewati tantangan menuju kehidupan yang baik.
"Menyebutnya pergi terlalu cepat bahkan tidak cukup untuk menggambarkan perasaan kami. Keluarga kami benar-benar hancur."
Penyebab kematian
Kepada ABC, pihak imigrasi Bali mengatakan Cameroan ditahan menyusul diterimanya pengaduan pada bulan Maret terkait dugaan pelanggaran visa.
Keluarga Cameron Hughes, pria Australia yang meninggal di tahanan imigrasi Bali, mengatakan memiliki banyak pertanyaan seputar kematiannya
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