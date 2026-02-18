Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sulteng

WN China Kecelakaan di Palu, Digebuki, Uangnya Dicuri

Rabu, 18 Februari 2026 – 07:41 WIB
WN China Kecelakaan di Palu, Digebuki, Uangnya Dicuri - JPNN.COM
Seorang WNA asal China bernama Guo Zhenrong menjadi korban penganiayaan dan pencurian setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (16/2/2026). ANTARA/HO-Humas Polresta Palu

jpnn.com - Seorang warga negara asing (WNA) asal China bernama Guo Zhenrong menjadi korban penganiayaan dan pencurian setelah terlibat kecelakaan lalu lintas.

Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (16/2) malam.

Kapolsek Tawaeli Iptu Zulham Abdillah menyebut kejadian bermula saat korban mengendarai mobil Mitsubishi Pajero Sport hitam berpelat B 1526 JJB dan menabrak sepeda motor yang terparkir di tepi Jalan Rata Lembah.

Baca Juga:

Warga yang melihat peristiwa itu berkumpul di lokasi. Sebagian di antaranya melakukan pengejaran terhadap kendaraan korban sambil melempari mobil dengan batu.

WN China tersebut akhirnya menghentikan kendaraan di depan Indomaret Kayumalue Ngapa, lalu mengalami penganiayaan dan pencurian oleh sekelompok orang yang identitasnya belum diketahui.

Polisi yang berada tidak jauh dari tempat kejadian segera mengamankan korban dan mengevakuasinya ke RSUD Madani untuk mendapatkan perawatan medis.

Baca Juga:

"Atas arahan Kapolresta Palu Kombes Pol. Hari Rosena, kami langsung mengamankan korban dan mengevakuasinya ke RSUD Madani untuk mendapatkan penanganan medis, karena keselamatan korban menjadi prioritas utama," ujar Iptu Zulham.

Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dan saat ini sedang melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap pelaku penganiayaan dan pencurian tersebut.

Seorang warga negara asing (WNA) asal China bernama Guo Zhenrong menjadi korban penganiayaan dan pencurian setelah terlibat kecelakaan lalu lintas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   WNA China  kecelakaan  penganiayaan  pencurian  Palu 
BERITA WNA CHINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp