WN China Kecelakaan di Palu, Digebuki, Uangnya Dicuri

jpnn.com - Seorang warga negara asing (WNA) asal China bernama Guo Zhenrong menjadi korban penganiayaan dan pencurian setelah terlibat kecelakaan lalu lintas.

Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (16/2) malam.

Kapolsek Tawaeli Iptu Zulham Abdillah menyebut kejadian bermula saat korban mengendarai mobil Mitsubishi Pajero Sport hitam berpelat B 1526 JJB dan menabrak sepeda motor yang terparkir di tepi Jalan Rata Lembah.

Warga yang melihat peristiwa itu berkumpul di lokasi. Sebagian di antaranya melakukan pengejaran terhadap kendaraan korban sambil melempari mobil dengan batu.

WN China tersebut akhirnya menghentikan kendaraan di depan Indomaret Kayumalue Ngapa, lalu mengalami penganiayaan dan pencurian oleh sekelompok orang yang identitasnya belum diketahui.

Polisi yang berada tidak jauh dari tempat kejadian segera mengamankan korban dan mengevakuasinya ke RSUD Madani untuk mendapatkan perawatan medis.

Baca Juga: Pelaku Penipuan Daring yang Viral di Bekasi Sudah Tertangkap

"Atas arahan Kapolresta Palu Kombes Pol. Hari Rosena, kami langsung mengamankan korban dan mengevakuasinya ke RSUD Madani untuk mendapatkan penanganan medis, karena keselamatan korban menjadi prioritas utama," ujar Iptu Zulham.

Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dan saat ini sedang melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap pelaku penganiayaan dan pencurian tersebut.