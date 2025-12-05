WN Tiongkok Penabrak Mahasiswi hingga Korban Tewas di Semarang Belum Ditahan

Jumat, 05 Desember 2025 – 19:34 WIB

jpnn.com - Polisi belum menahan warga negara Tiongkok bernama Wu Lili yang menabrak seorang mahasiswi hingga korban tewas di Jalan Abdulrahman Saleh, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (3/12) malam.

Pengemudi mobil Hyundai Creta itu diketahui mengemudi dalam keadaan diduga mabuk.

Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan masih mengumpulkan alat bukti serta memeriksa para saksi terkait insiden tersebut.

“Sedang kami kumpulkan alat bukti dan saksi-saksi. Jadi belum kami tahan. Nanti kami gelarkan hasil penyelidikan,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (5/12).

AKBP Yunaldi menyampaikan bahwa Wu Lili bersikap kooperatif selama pemeriksaan.

Polisi juga menghadirkan penerjemah khusus karena penabrak itu tidak lancar berbahasa Indonesia.

“Sejauh ini pemeriksaannya kooperatif. Kami hadirkan translator karena menggunakan bahasa Tiongkok, bahasa Indonesianya kurang lancar,” katanya.

Terkait dugaan Wu Lili yang mabuk dan mengamuk saat diamankan warga, Yunaldi enggan memberikan keterangan lebih jauh.