Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

WN Tiongkok Penabrak Mahasiswi hingga Korban Tewas di Semarang Belum Ditahan

Jumat, 05 Desember 2025 – 19:34 WIB
WN Tiongkok Penabrak Mahasiswi hingga Korban Tewas di Semarang Belum Ditahan - JPNN.COM
Polisi mengamankan WN Tiongkok pengemudi mobil bernama Wu Lili yang terlibat kecelakaan maut di Jalan Abdulrahman Saleh Kota Semarang. Foto: Tangkapan layar akun Instagram @kejadiansmg.

jpnn.com - Polisi belum menahan warga negara Tiongkok bernama Wu Lili yang menabrak seorang mahasiswi hingga korban tewas di Jalan Abdulrahman Saleh, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (3/12) malam.

Pengemudi mobil Hyundai Creta itu diketahui mengemudi dalam keadaan diduga mabuk.

Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan masih mengumpulkan alat bukti serta memeriksa para saksi terkait insiden tersebut.

Baca Juga:

“Sedang kami kumpulkan alat bukti dan saksi-saksi. Jadi belum kami tahan. Nanti kami gelarkan hasil penyelidikan,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (5/12).

AKBP Yunaldi menyampaikan bahwa Wu Lili bersikap kooperatif selama pemeriksaan.

Polisi juga menghadirkan penerjemah khusus karena penabrak itu tidak lancar berbahasa Indonesia.

Baca Juga:

“Sejauh ini pemeriksaannya kooperatif. Kami hadirkan translator karena menggunakan bahasa Tiongkok, bahasa Indonesianya kurang lancar,” katanya.

Terkait dugaan Wu Lili yang mabuk dan mengamuk saat diamankan warga, Yunaldi enggan memberikan keterangan lebih jauh.

WN Tiongkok penabrak mahasiswi di Semarang hingga korban tewas belum ditahan polisi. Begini kejadiannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mahasiswi  Tewas  kecelakaan  Semarang  WN Tiongkok  mabuk  meninggal dunia 
BERITA MAHASISWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp